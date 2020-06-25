"Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей. Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля и дата продолжает оставаться для нас актуальной", — сказала Любимова журналистам в Волгограде, где она находится в рабочей поездке.

Она отметила, что в рамках соответствия требования Роспотребнадзора по работе кинотеатров уже все разработано, но все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах.