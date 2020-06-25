"Utair фиксирует возобновление спроса на пассажирские перевозки после смягчения условий карантина", — говорится в сообщении.

Летом "ЮТэйр" планирует полеты более чем по 140 направлениям в России. Большинство маршрутов свяжут города с популярными летними курортами.

Ранее гендиректор "ЮТэйра" Андрей Мартиросов заявлял, что 13 апреля авиакомпания без учета вертолетных перевозок и полетов на самолетах отечественного производства, сосредоточенных в другой дочерней компании, выполнила 38 пассажирских рейсов, тогда как за аналогичный понедельник 2019 года — 202 рейса. "Падение (объема перевозки пассажиров — ИФ) больше, чем в десять раз", — констатировал гендиректор.

Также сообщалось, что "ЮТэйр", ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства из-за ситуации с COVID-19, приняла решение не осуществлять выплату по 7-летним и 12-летним кредитам, выданным ей в 2015 году для спасения бизнеса.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Основные акционеры — созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).