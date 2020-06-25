«Международная ассоциация круизных линий (CLIA) в ходе переговоров с министром туризма Греции Харисом Теохарисом, а также министром по вопросам морской политики и островов Яннисом Плакиотакисом совместно с экспертами Национальной организации общественного здравоохранения (EODY) пришли к выводу, что круизный туризм в Греции может быть запущен уже в августе», — пишет издание.

Как отмечает Еkathimerini, сейчас обсуждается точная дата возобновления круизов. Предполагается, что число рейсов будет увеличиваться поэтапно в целях соблюдения безопасности туристов.

По словам регионального представителя CLIA по Восточному Средиземноморью Марии Делиджанни, в ближайшее время правительство страны разработает протокол для возобновления круизов на основе рекомендаций Еврокомиссии. «В частности, это касается проверки состояния здоровья пассажиров в портах посадки и высадки и техники безопасности на море», — пояснила она.

По оценкам CLIA, приостановка круизов более чем на три месяца привела к финансовым потерям не менее 200 млн евро, 1,7 тыс. сотрудников сферы могли потерять рабочие места.

Круизный туризм в Греции – это один из ключевых видов отдыха в стране, в 2019 году число круизных путешественников составило 33 млн человек, это 15% от всего иностранного турпотока.