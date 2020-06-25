"Всего в Росавиацию поступило 60 заявок от 52 аэропортов. Аэропорты обратились за субсидией на погашение расходов, понесенных ими во II квартале 2020", — уточнили в Росавиации.

Всего на поддержку российских аэропортов предусмотрено 10,9 млрд руб. Средства выделяются из резервного фонда правительства, они должны пойти на зарплаты сотрудников и уплату страховых взносов (не касается руководства и членов совета директоров), содержание и ремонт зданий, оборудования, транспорта. Субсидии распределяются из расчета 195,4 руб. за каждого пассажира, "потерянного" аэропортом во II квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. В апреле 2020 года он обслужил 161,4 тыс. человек, сообщала Росавиация. Годом ранее, по данным самого аэропорта, его пассажиропоток был на уровне 3,96 млн человек. Таким образом, аэропорт мог получить более 770 млн руб. субсидий, то есть 95% от выделенной трем аэропортам суммы.

В Росавиацию также продолжают поступать заявки на предоставление "COVID-субсидий" от авиакомпаний, сообщили в ведомстве. С 14 мая поступили 54 заявки от 40 перевозчиков. Некоторые из них подавали заявки несколько раз, отдельно по месяцам.

"Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 38 заявкам на сумму 9,75 млрд рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года", — говорится в сообщении.

Заявка авиакомпании "Победа" отклонена, "как не соответствующая критериям, установленным правилам предоставления субсидий", отмечает Росавиация.

Как сообщалось, в целом авиакомпании РФ могут получить из резервного фонда 23,4 млрд руб. в качестве поддержки в условиях COVID-19. Деньги распределяются из расчета 365 руб. за каждого пассажира, "потерянного" с февраля по июль 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года.

При этом для группы компаний, хотя бы одна из которых контролируется государством и прошлогодний международный пассажиропоток которой превысил 20 млн человек, предусмотрен отдельный порядок: она может претендовать на 33,7% от общего объема субсидий, то есть всего на 7,89 млрд руб. Под эти критерии подходит только группа "Аэрофлот", которая в лице одноименной авиакомпании, "России" и "Авроры", подавшими заявки, в результате и получила от Росавиации максимально возможную сумму.

"Победа", несмотря на это, подавала отдельную заявку на субсидии. По данным Росавиации, в феврале 2020 года "Победа" увеличила перевозки пассажиров на 32%, в марте — на 22%, в апреле и мае компания не летала для минимизации своих расходов.