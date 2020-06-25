"С каждым днем количество туристов, прибывающих в Сочи железнодорожным транспортом и авиарейсами, растет. Наша задача — обеспечить для туристов безопасность, для чего готовы все силы и средства. Сочи готов к большому количеству гостей", — заявил журналистам в четверг мэр города Алексей Копайгородский.

Он отметил, что для приема туристов готова вся инфраструктура, вода в море соответствует требованиям Роспотребнадзора.

"На сегодняшний день в городе находятся чуть больше 30 тыс. туристов, которые уже заселились в гостиницы и здравницы, и уже находятся на пляжах", — отметил мэр, напомнив, что 21 сочинский пляж (из 190 — ИФ) удостоен международной награды "Голубой флаг".

Кроме этого, Копайгородский поблагодарил сочинцев за соблюдения карантинного режима, который из-за распространения коронавируса сохранялся на курорте с 31 марта по 21 июня.