Курорты, сафари и отели на необитаемых островах возобновят прием иностранных туристов с 15 июля. На обитаемых островах гостевые дома и отели начнут работать с 1 августа. За поездку путешественники смогут пожить только в одной гостинице.

Туристы получат бесплатную визу на 30 дней по прибытии, справки на отсутствие COVID-19 им не понадобятся. Если у путешественников не будет симптомов коронавируса, 14-дневный карантин проходить также не нужно. По прибытии понадобится "декларация здоровья", которую можно будет заполнить в самолете.

Тех, кто в последние две недели контактировал с людьми с подозрением на COVID-19, попросили воздержаться от поездок в страну. Руководство для туристов будет периодически пересматриваться в связи с развитием событий.

"Туризм является крупнейшим источником валютных поступлений в экономику Мальдив. Индустрия зашла в тупик из-за жестких ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Но сейчас она готовится к перезапуску с новыми мерами безопасности для туристов и персонала", — отмечают местные СМИ.

В 2019 году Мальдивы посетили рекордные 83,36 тысяч путешественников из РФ – на 17,5% больше, чем годом ранее. Россия заняла шестое место по числу туристов в стране, в тройку лидеров вошли Китай, Индия и Италия.