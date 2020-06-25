Авиакомпания также сообщила, что оставит 15 тыс. сотрудников в неоплачиваемом отпуске, в основном это коснется тех, кто связан с международными операциями.

Qantas приостанавливает полеты всех 12 имеющихся у нее лайнеров Airbus A380, которые осуществляли длительные перелеты в Европу и США, как минимум на три года.

Решение Qantas сократить 20% сотрудников показывает, как быстро последствия кризиса, связанного с коронавирусом, могут привести к нехватке денежных средств даже у стабильных авиакомпаний, пишет агентство Bloomberg. В мае авиакомпания сообщала, что имеющихся у нее денежных средств будет достаточно до декабря 2021 года.

Между тем на фоне ускорения роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире авиакомпании, как ожидаются, потеряют более $84 млрд только за 2020 год, при этом восстановление займет несколько лет.

"Мы никогда не сталкивались ни с чем подобным, никто не сталкивался", — сказал главный исполнительный директор Qantas Алан Джойс

Авиакомпания в этом месяце отменила большинство международных рейсов до конца октября после того, как власти страны сообщили, что границы, вероятно, останутся закрытыми до следующего года.