"Мы входим в самую ответственную стадию запуска сезона. В первый месяц работы туротрасли Крым может принять от миллиона до полутора миллионов туристов", — приводятся в сообщении слова главы министерства Вадима Волченко.

По его словам, со следующей недели сотрудники министерства начнут проверять все средства размещения на соблюдение требований Роспотребнадзора.

"Контроль за общим санитарным состоянием курортных территорий, парковками, подъездными путями к пляжам и объектам турпоказа, уборка территорий населенных пунктов, мониторинг пляжных территорий и соблюдение на них требований безопасности отдыха на воде — все это находится в ведении администраций и будет проверяться рейдами Минкурортов и других заинтересованных ведомств", — отметил министр.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 95% предприятий вернулись к работе. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 623 человек, 22 пациента умерли.

Как сообщалось, курортный сезон в Крыму запускается поэтапно. Сначала, с 15 июня, отели и санатории открыли исключительно для местных жителей. На втором этапе, с 1 июля, они смогут принимать туристов из других регионов России.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года. После запрета приема туристов власти республики предварительно оценивали снижение турпотока за два месяца ограничений (апрель и май) в 1 млн человек.