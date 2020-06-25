"Рейтинг возглавил "Москворецкий пойменный заказник" — участок широкой поймы и фрагменты террас реки Москвы с уникальной орнитофауной, ключевая орнитологическая территория мирового значения", — говорится в сообщении.

Второе место эксперты отдали заказнику "Журавлиная родина", который расположен на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Он примечателен своими ценными болотными комплексами и огромным видовым разнообразием.

Замкнул тройку памятник природы "Стратотипический разрез московского яруса каменноугольной системы" в Домодедово. Заказник представляет собой известняковый карьер с эталонным геологическим разрезом.

Также в список наиболее ценных в туристическом отношении ООПТ вошли памятник природы "Лохин остров" в Красногорске, заказник "Озеро Глубокое с прилегающими к нему массивами леса" в Рузе, а также две ООПТ с живописными водными объектами: памятник природы "Семь ключей" в Наро-Фоминском округе и заказник "Гремячий водопад на реке Вендиге" в Сергиево-Посадском округе.

В Минэкологии Подмосковья отметили, что при составлении рейтинга учитывались популярность территории среди жителей и приезжих туристов, наличие уже имеющихся инфраструктурных объектов и исследовательских баз, транспортную доступность и другие факторы.

"На основе этого рейтинга министерство будет проводить работу по развитию экотуризма и созданию соответствующей инфраструктуры: экотроп, наблюдательных площадок, объектов глэмпинга. Однако важно помнить, что экосистемы в ООПТ первыми страдают от антропогенного воздействия (...). Экотуризм подразумевает экскурсии в ООПТ с максимальной осторожностью, массовый туризм, длительное пребывание здесь исключены", — приводятся в сообщении слова замминистра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.