"Эйфелева башня открывается 25 июня... Действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок", — говорится в сообщении на сайте достопримечательности.

Посетить башню можно будет с 10:00 по местному времени (11:00 мск). Однако подняться пока можно только на второй этаж башни пешком по ступенькам. Лифты для подъема на самый верхний этаж останутся закрытыми до 1 июля.

Кроме того, согласно опубликованному на сайте башни сообщению, сотрудники ежедневно проводят уборку и дезинфекцию достопримечательности, также размещены напольные знаки о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Ранее музеи во Франции в рамках ослабления ограничительных мер, введенных в марте для борьбы с коронавирусом, получили разрешение постепенно открываться с середины июня.

Посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр начнет работать 6 июля, а музей Орсе — с 23 июня. Известный в Париже центр искусства и культуры Жоржа Помпиду откроет свои двери для посетителей 1 июля.