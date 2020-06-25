По данным издания, на данный момент у ЕС есть два потенциальных списка третьих стран, жителям которых могут разрешить въезд в страны ЕС. Отмечается, что в эти списки включены Китай, а также такие развивающиеся страны, как Уганда, Куба и Вьетнам.

Издание сообщает, что эти страны были выбраны в качестве безопасных на основании комбинации эпидемиологических критериев. Ориентиром является среднее число случаев заражения за последние 14 дней, которое приходится на 100 тыс. человек населения. В странах ЕС среднее число составляет 16. Согласным подсчетам издания, в США этот показатель равен 107, в Бразилии — 190, а в России — 80.

Отмечается, что окончательный вариант списка безопасных стран будет опубликован ЕС до 1 июля в качестве рекомендации странам-членам блока.

The New York Times поясняет, что ЕС не может заставить страны-члены принимать распоряжение, однако несоблюдение рекомендаций какой-либо страной может привести к восстановлению границ внутри ЕС.

Газета подчеркивает, что проект списков был предоставлен изданию на условиях анонимности официальными лицами, имеющими отношение к тематике обсуждения.

Ранее в июне член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон изложила перспективу отмены ограничений на внешних границах.

"После отмены всех пограничных проверок внутри союза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС начиная с 1 июля", — объявила еврокомиссар 11 июня на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что "эти ограничения пока нельзя снять сразу". "Будем это делать постепенно", — пояснила член Еврокомиссии.

Йохансон сообщила, что будет составлен обновляемый список стран с учетом их эпидемиологической обстановки, для которых ЕС начнет с 1 июля постепенно открывать границы.