Авиасообщение с другими странами Нерадько предлагает открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки в них.
Источник газеты в Росавиации подтвердил факт существования письма. Официально в ведомстве ситуацию не комментируют. В секретариате Голиковой сказали, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения. "Вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации", — отметили в секретариате.
РФ из-за пандемии коронавируса запретила почти все международные пассажирские авиаперевозки в конце марта.
Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что международное авиасообщение может возобновиться с 15 июля, первыми могут начаться полеты в страны ЕАЭС и СНГ.
Гендиректор и основной собственник "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов на совещании у президента Владимира Путина в июне также просил о поэтапном открытии полетов в страны СНГ.