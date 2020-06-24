"Соблюдайте санитарные правила, отдавайте предпочтение активности на свежем воздухе, принимайте меры предосторожности при контактах с людьми, принадлежащими к группе риска, и соблюдайте безопасную дистанцию", — заявила Вильмес, перечислив изменения в правилах, вступающие в силу с 1 июля.

Число коллективно общающихся людей теперь может быть расширено от 10 до 15 человек. Бассейны, фитнес-центры, парки аттракционов, казино смогут открыться при строгом соблюдении санитарных норм. Театрам и кинотеатрам разрешено принимать до 200 человек в закрытых помещениях, и до 400 на открытом воздухе. На коллективные празднования и приемы можно собирать до 50 человек.

Магазины можно посещать в сопровождении одного человека из "своей социальной среды". Кафе и рестораны, как и было установлено для предыдущей фазы, должны закрываться не позднее 01:00. Дискотеки и такие массовые мероприятия, как фестивали, по-прежнему остаются запрещенными.