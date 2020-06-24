"Ежегодно сюда приходят сотни тысяч людей, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны" ", — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова в среду на открытии монумента.

Она отметила, что монумент является одним из крупнейших и значимых памятников России.

Ранее планировалось, что торжественное открытие состоится 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но из-за ограничительных мер по COVID-19 церемонию пришлось перенести.

Как сообщил ранее в интервью агентству "Интерфакс-Юг" директор Музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, комплексная реставрация мемориала не прекращается, в планах до 2025 года провести капитальный ремонт всех объектов Мамаева кургана.

"В том числе, к 80-летию Победы в Сталинградской битве в 2023 году мы приведем в порядок территорию комплекса музея-панорамы "Сталинградская битва". Необходим ремонт нижней террасы, где уже много лет находится в разрушенном состоянии аэратор, пешеходного моста по улице Чуйкова, замена инженерных сетей, реставрация архитектурных объектов, а также благоустройство территории", — сказал Дементьев.

Он отметил, что реставрационные работы по скульптуре "Родина-мать зовет!" начались в 2017 году. В ходе первого и второго этапов подрядчик заменил канатную арматуру внутри монумента. В рамках третьего этапа проведены работы по шлифовке и нанесению нового поверхностного слоя монумента. Общая стоимость реставрационных работ составила порядка 650 млн рублей.