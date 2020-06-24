«Руководство ООО «Ника» приняло решение об уходе с рынка. Соответствующий приказ об исключении сведений из единого федерального реестра туроператоров опубликован на сайте Ростуризма. По предварительным данным, совокупного размера финансового обеспечения ответственности туроператора в размере 53 770 613 рублей будет достаточно для осуществления всех выплат клиентам», — сообщили в пресс-службе.

Один из старейших туроператоров Санкт-Петербурга 22 июня объявил о прекращении деятельности из-за отказа страховой компании «Ингосстрах» продлить договор о предоставлении финансового обеспечения. В компании заявили о невозможности найти другого страховщика или воспользоваться другими формами гарантий. "Ника" работала в сфере внутреннего и выездного туризма 27 лет, продавал круизы по рекам России и за рубеж, а также комбинированные экскурсионные туры.

По данным Российского союза туриндустрии, в общей сложности из-за остановки деятельности компании не получат оплаченные услуги 700 туристов. Ответственность туроператора застрахована на 50 млн рублей в компании «Ингосстрах», в фонд персональной ответственности перечислено 3 млн рублей.

Как сообщалось, из-за остановки деятельности в сфере туризма в связи с пандемией коронавируса страховщики стали массово отказывать туроператорам в продлении договоров страхования ответственности.