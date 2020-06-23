Депутат, представляющая Кубань, провела онлайн конференцию по проблемам запуска курортного сезона с представителями санаторно-курортной сферы, федеральных ведомств и руководства региона.

"Большинство санаториев не смогли получить никакой поддержки от государства, требования для них при этом намного жестче по сравнению с другими участниками рынка. Боюсь, что при такой ситуации мы можем лишиться половины наших здравниц", — заявила Костенко, отметив необходимость проинформировать о сложившейся ситуации Минздрав России, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и другие ведомства.

Всего, по словам участников конференции, о намерении возобновить деятельность в 2020 году официально заявили только 88 предприятий санаторно-курортного комплекса Краснодарского края из существующих 201.

Генеральный директор санаторно-курортного комплекса "Знание" (Сочи) Дмитрий Богданов в своем выступлении назвал сложившуюся ситуацию "критической".

"Ситуация обострена до предела. Каждый день нарастает вал обращений со всей страны. Люди отказываются от путевок и заменяют их на обычные гостиницы, гостевые дома или частные квартиры. Только у нас суммы возвратов достигают 3 млн рублей в день или порядка 35 млн рублей убытков в месяц. А ведь мы не работали в апреле и мае, открылись только с 1 июня", — сказал Богданов.

Санаторий "Русь" (Сочи), добавил он, объявил, что откроется в ноябре. Один из крупнейших курортных комплексов — "Дагомыс" (Сочи) — перенес сроки открытия на сентябрь, санаторий "Заполярье" (Сочи) намерен открыться только со второй половины июля.

"В масштабах всей отрасли речь идет о сотнях миллионах рублей прямых потерь, которые вряд ли можно восполнить предлагаемым правительством России комплексом мер", — констатировал Богданов.

Генеральный директор санатория "Заполярье" (Сочи) Сергей Меренков пожаловался на отсутствие возможности у крупных санаториев стать участниками программ поддержки предприятий, пострадавших от пандемии.

"Многие просто не могут стать участниками кредитных программ поддержки, так как заведомо не в состоянии сохранять 80% численность своих сотрудников. Это связанно именно с сезонностью нашей работы. С другой стороны, санатории с персоналом порядка тысячи человек не вправе рассчитывать на господдержку, как, например, предприятия с численностью до 250 человек", — отметил Меренков.

В сложившихся условиях, добавил он, санаторий "Заполярье" фактически вынужден отказаться от инвестиций в развитие и "проедать" собственные средства.

"Мы вынуждены оплачивать все счета, поддерживать инфраструктуру, сохранять трудовые коллективы, выплачивая среднемесячную зарплату", — сказал Меренков.

Пандемия коронавируса также негативно повлияла на реализуемые в России программы санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан — пенсионеров, инвалидов, многодетных, заявил генеральный директор санатория "Русь" (Анапа) Дмитрий Ионов.

"До сих пор не решен вопрос, кто должен оплачивать тестирование на коронавирус обладателей путевок, выданных органами социальной защиты населения. Ведь дополнительных средств в бюджетах регионов на это предусмотрено не было", — отметил он.

Еще одной проблемой являются сверхжесткие и, по мнению участников конференции, порой, избыточные требования к предприятиям санаторно-курортной отрасли.

Речь идет об обязательных к исполнению предписаниях, направляемых Роспотребнадзором и другими контролирующими органами. Всего их насчитывается порядка 150. Тогда как обычные гостиницы, гостевые дома или апарт-отели обязаны исполнять на порядок меньше требований.

"Например, санатории обязаны принимать гостей со справкой об отсутствии COVID-19, а справки эти действуют всего два дня. Тестировать сотрудников надо еженедельно. Еще и коллизии между требованиями Роспотребнадзора и Росприроднадзора — одни требуют закрыть пляжи, другие открыть. Добавим к этому запрет покидать территорию, непрерывную дезинфекцию и прочие жесткие ограничения. Ничего подобного у обычных гостиниц и отелей нет", — охарактеризовал общую ситуацию гендиректор санатория "Знание" Дмитрий Богданов.

Именно поэтому, подчеркнул он, сегодня на курортах Кубани вновь процветают "частники". Отдыхающие массово смещаются в теневой сектор. Стоимость аренды квартиры в Сочи к середине июня достигла 5 тыс. рублей в сутки.

На жалобы руководителей санаториев возразила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Юлия Демина.

"Требования к санаториям, действительно, объективно более жесткие, чем ко всем остальным. Это связано с тем, что речь идет о медицинских организациях, куда едут люди из групп риска. Мы направим региональным управлениям дополнительные разъяснения к нашим рекомендациям с целью научить регионы правильно пользоваться этим инструментарием", — заявила Демина.

Представитель Роспотребнадзора также отметила, что существующие требования необходимо рассматривать не как запреты, а как профилактику рисков, связанных с полным закрытием и другими мерами чрезвычайного характера.

"Не дай бог, случится вспышка заболевания, то меры будут еще более жесткими. Поэтому нам не хотелось бы закрывать целый регион. Можно только представить, какие могут быть последствия", — подчеркнула Демина.