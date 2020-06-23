"Пока весь мир привыкал к новой реальности, некоторые жители Санкт-Петербурга не заметили никаких изменений, мы говорим о питомцах Ленинградского зоопарка. Они все также сытно едят, резвятся, получают надлежащий уход, строят семейные отношения и приносят потомство", — говорится в сообщении.

28 апреля в зоопарке родился детеныш львинохвостого макака.

Самец по имени Даман прибыл из Парижа в начале сентября, а в октябре специалисты соединили его с самкой Алисой. Макаки сразу начали проявлять интерес друг к другу, а этой весной Алиса и Даман принесли долгожданное потомство.

Первое время новорожденный провел в тесном контакте с мамой, из-за этого определить его пол было сложно, но после того, как он начал передвигаться самостоятельно, сотрудники зоопарка узнали, что это самец.

"Малыш очень игривый и озорной, он часто копирует поведение родителей — выкапывает из земли червяков, пытается забраться на дерево и пробует любимые угощения Дамана с Алисы. Алиса проявляет себя как очень заботливая мама — она кормит и вычесывает дитя, а если кто-то подходит к вольеру, сразу прижимает детеныша к себе. И только во время кормления самка расслабляется и, увлекшись фруктами и овощами, дает крохе исследовать территорию", — рассказывают в зоопарке.

Даман пока не проявляет участие в воспитании ребенка, его очередь наступит чуть позже, когда малыш немного подрастет.

Львинохвостые макаки или вандеру — очень редкие животные. Этот вид занесен в международную красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения, а его численность составляет менее четырех тысяч особей.

Так как отец детеныша прибыл из Парижа, малышу дадут французское имя. Свои варианты может традиционно предложить каждый петербуржец.