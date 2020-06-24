"В целях соблюдения социальной дистанции некоторые пабы и рестораны в Великобритании могут начать использовать специальное приложение для смартфонов Sort-It. С его помощью клиенты смогут заказать еду, напитки и забронировать посещение туалета. Владельцы заведений через приложение узнают, когда нужно произвести дезинфекцию уборных", — пишет издание.

Как отмечается, при "бронировании" туалета он на время "привязывается" к столику клиента, и другие посетители паба не смогут запросить его посещение. Таким образом получится избежать очередей. Персонал будет дезинфицировать уборные после каждого клиента.

Приложение Sort-It было разработано в Манчестере.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник объявил о новом этапе снятия ограничений в стране с 4 июля. Работу смогут возобновить пабы и рестораны, откроются также парикмахерские, кинотеатры, музеи, библиотеки и галереи.