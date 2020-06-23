"В Московской области 109 парков. С момента возобновления работы в Московской области отмечен рост посещаемости на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Всего с 29 мая парки культуры и отдыха Московской области посетило 1 544 197 человек (более 1,5 млн человек)", — говорится в сообщении.

В первую субботу после возобновления работы, 30 мая, парки посетили всего 39 798 человек. 20 июня их посетили 87 718 человек.

В настоящее время парки работают только для прогулок и занятий спортом. Рекомендовано не посещать детские и спортивные площадки и соблюдать дистанцию.