«Мы объявляем поэтапное открытие Диснейленда с 15 июля. В первую очередь, будут открыты два из пяти существующих тематических парков, отель Disney's Newport Bay Club и развлекательный городок Disney Village», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, первое время число посетителей парка будет строго ограничено, попасть можно будет только по билетам, забронированным онлайн. «Также мы будем осуществлять контроль за соблюдением гостями социального дистанцирования и регулярной уборкой всех объектов массового использования», — добавили в управляющей компании.

Диснейленд в Париже закрылся из-за пандемии коронавируса 15 марта. Это единственный комплекс парков развлечений компании Walt Disney в Европе, ежегодно он принимает около 10 млн посетителей.