"Особо уязвимыми в период эпидемии оказались курортные территории и города, вся жизнь и экономика которых завязана на привлечении и оздоровлении отдыхающих, как граждан России, так и иностранцев. Требования Роспотребнадзора, положенные в основу карантинных ограничений в марте-июне текущего года, а также меры экономической поддержки, оказываемые в этот период малому и среднему бизнесу на федеральном и региональном уровнях, не учли в полной мере масштаб ущерба, нанесенного текущему состоянию и перспективам наших курортов, занятости и доходам проживающего в них населения", — говорится в письме Затулина в Госдуму, которое имеется в редакции.

Депутат указывает, что "разные сроки выхода из карантина, и не совпадающие по содержанию пролонгированные ограничительные меры в разных субъектах Российской Федерации продолжают оказывать негативное влияние, парализуя возможности отдыха россиян на отечественных курортах в течение всего 2020 года".

"Необходимо разработать и принять комплексную федеральную программу поддержки курортных моногородов РФ на весь 2020 год", — подчеркивает в письме Затулин.

В письме он отстаивает понятие "курортные моногорода" в отношении Сочи, Анапы, Геленджика, Минвод, Ялты, Белокурихи и других курортов.

В свою очередь, в приемной депутата Госдумы агентству сообщили, что это предложение было рассмотрено на заседании Совета Госдумы.

"Резюмируя обсуждение, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что "нам крайне важно принять меры поддержки, которые позволят развивать наш внутренний туризм... Все это было бы правильно в комплексе изучить, и оказать поддержку Ростуризму, тем более, что сейчас это агентство замыкается непосредственно на правительство", — подчеркивает пресс-служба Затулина.