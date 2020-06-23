"В специальную правительственную комиссию представлены предложения по возобновлению в июле-августе регулярного авиасообщения с Турцией, Россией, ОАЭ и Казахстаном", — сказал Ашурматов в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, регулярные полеты в страны с благополучной ситуацией с COVID-19 также будут восстановлены с учетом санитарно-эпидемиологических норм и ограничений.

"На первом этапе речь идет о возобновлении регулярных рейсов на паритетной основе", — отметил Ашурматов.

По данным ведомства, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 20 тысяч соотечественников, в том числе более 11 тысяч из России, а из Узбекистана в РФ — около 3,6 тысячи россиян.

Транспортное пассажирское сообщение с другими странами Узбекистан полностью прекратил с 30 марта. Карантин в Узбекистане продлен до 1 августа.

В стране в настоящее время число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6535 человек, выздоровевших — 4520 человек, число летальных исходов — 13.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.