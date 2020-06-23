Он провёл трехдневную инспекторскую поездку по курортным местам Египта, в ходе которой посетил аэропорты, крупные отели, пляжи, музеи и больницы в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе на побережье Красного моря, а также в Марса-Матрух на побережье Средиземного моря.

После завершения инспекционной поездки он заявил: "Прекрасная здоровая атмосфера, солнце, море, песок, горы, сафари в пустыне. Всё это — прекрасные, чудесные, здоровые места". 14 июня Египет официально объявил о готовности открыть туристический сезон и принимать международные рейсы с июля 2020 года. В настоящее время в Египте с населением около 100 млн человек зарегистрировано 52 тыс. случаев заражения COVID-19, число смертных случаев достигло 1933.