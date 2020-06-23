"В минувшие длинные выходные в Хорватии ежедневно находилось около 210 тыс. туристов, они совершили 842,7 тыс. ночевок. При этом доля иностранцев среди путешественников составила 77% — больше всего приехало из Германии, Словении, Австрии и Чехии", — пишет издание.

Чаще всего туристы останавливались в регионах Истрия, Приморско-горанска и городе Задар. Больше всего ночевок было зарегистрировано в городе Ровинь – 44 тыс., на острове Вир – 35 тыс., в городах Медулин – 27 тыс., Мали-Лошинь – 26 тыс. и Пореч – 25 тыс.

"Хорватия – одна из немногих средиземноморских стран, в которых сейчас есть туристический оборот. Мы обеспечили условия для безопасного туризма, но путешественники все равно должны соблюдать меры предосторожности", — цитирует журнал представителей Национального совета по туризму страны (HTZ).

По состоянию на 23 июня в Хорватии зарегистрировано 2336 случаев коронавируса, выздоровело 2142 человека, 107 скончались.