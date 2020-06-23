"Визовый центр начал принимать документы для определенных категорий виз для следующих стран: Ирландия, Норвегия, Польша, Нидерланды, Хорватия, Швеция. Для клиентов, ранее подавших документы на визу в вышеназванные страны, будет доступна выдача паспортов", — рассказали в пресс-службе.

ВЦ принимает и обрабатывает документы, а также осуществляет возврат паспортов три дня в неделю с понедельника по среду с 10:00 до 14:00 (для Нидерландов – с понедельника по пятницу). Перед посещением обязательна предварительная запись на сайте vfsglobal.com.

Все клиенты проходят проверку температуры тела на входе в центр, внутри приняты меры безопасности, соблюдается социальная дистанция. Также доступна услуга курьерской доставки.

В объединенном визовом центре можно оформить визы в Австрию, Австралию, Болгарию, Данию, Ирландию, Исландию, Канаду, Литву, Мальту, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, Сингапур, Словакию, Словению, Таиланд, Финляндию, Хорватию, Чехию, Швецию, Эстонию и при необходимости – в Украину. На данный момент доступна только часть из этих стран.