"Турецкие туристы также проявляют интерес к России. К сожалению, визовый режим, который все еще применяется Россией для граждан Турции, является самым большим препятствием для реального проявления этого потенциала. Верю, что после введения Россией безвизового режима для турецких граждан количество туристов из Турции в Россию значительно увеличится", — сказал он в интервью "Интерфаксу".

Россия приостановила действие безвизового режима с Турцией 1 января 2016 года, после того, как на границе с Сирией турецкие войска сбили российский бомбардировщик Су-24. Позже эта мера была частично смягчена — право на безвизовый въезд в Россию получили граждане Турции со специальными паспортами, водители, дипломаты. Однако для туристов по-прежнему действует визовый режим.

В 2015 году число прибытий из Турции в Россию с целью туризма составило почти 140 тыс. человек, а сама Турция заняла четвертое место по этому показателю. В 2016 году Турция не вошла в первые 25 стран по числу туристических прибытий.

Полный текст интервью читайте здесь.