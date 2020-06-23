Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности на всей территории РФ или ее отдельной части, пассажиры имеют право получить полную стоимость проезда и провоза багажа, говорится в постановлении.

В данной ситуации пассажиры также имеют право осуществить поездку по приобретенному билету до указанной станции в вагоне такого же типа и класса не позднее 12 месяцев после прекращения действия чрезвычайной ситуаций.

При отмене поездов дальнего следования по причине ЧС перевозчики должны проинформировать пассажиров об отмене отправления таких поездов, разместив информацию на своих официальных сайтах.