"Отельеры Турции с нетерпением ждут открытия границ и возобновления международных перелетов — так они могли бы спасти хотя бы часть туристического сезона, на который повлияла пандемия. Мы надеемся, что по итогам года Турция примет половину от 45 млн иностранных туристов, что посетили страну годом ранее", — цитирует издание министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя.

Он добавил, что многое будет зависеть от возобновления полетов в Турцию из России, Германии и Великобритании, также сильно пострадавших от коронавируса. Некоторые выводы появятся к началу следующей недели. На данный момент Эрсой рассчитывает, что полеты из России возобновятся в середине июля, из Германии – осенью или раньше.

Турцию с января по май посетило 4,3 млн иностранных туристов – на 66% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. В мае приехало лишь 29,8 тыс. зарубежных гостей.

Чтобы привлечь туристов и убедить их в том, что отдых в Турции безопасен, в стране запустили программу сертификации отелей и других туристических объектов. Заявки на сертификацию подали более 600 гостиниц, процесс еще продолжается.

"В прошлом году туризм принес экономике Турции около $35 млрд. А уже в апреле 2020 года падение составило $5 млрд, из-за чего пострадали работники связанных с туризмом сфер", — заключает газета.