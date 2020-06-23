"За весь прошлый год в 70 муниципальных и государственных музеях побывали более 4,2 млн человек. А за три месяца вынужденного карантина — 4,6 млн онлайн-посетителей", — приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

По ее словам, в этот период также готовились новые выставки проекты.

"Так, для зрителей впервые будет открыт музей "Зоя" в Петрищево. В Музее А.П.Чехова в Мелихово завершается реконструкция флигеля. В музее П.И.Чайковского в Клину — готовится новая выставка, посвященная 180-летию композитора "Симфония "Жизнь". В Серпуховском музее открывается новая экспозиция, посвященная 75-летию Победы", — уточняется в сообщении.

В пресс-службе ведомства отмечают, что музеи начнут свою работу с приема индивидуальных посетителей и семейных групп по предварительным онлайн-заявкам, социальная дистанция в 1,5-2 метра между посетителями станет обязательной.

После каждой группы в течение 20 минут сотрудники музеев будут проводить проветривание и дезинфекцию.

С 1 июня в 6 музеях Подмосковья открыты парки, их уже посетили более 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что музеи и выставочные залы откроют в Подмосковье с 25 июня.