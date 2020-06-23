"Это вопрос суверенитета. Афины не могут отдавать нам приказы, и мы не сделаем ничего, что не сможем объяснить", — заявил министр в интервью немецкой газете "Зюддойче цайтунг".

Глава турецкой дипломатии выразил недоумение протестами Греции по этому поводу. "Греки вмешиваются, как если бы Константинополь и храм Святой Софии находились на их собственной территории", — отметил глава МИД.

Чавушоглу напомнил, что мечетью храм Святой Софии стал по воле султана Мехмета Завоевателя в 1453 году.

29 мая в годовщину падения Константинополя в Святой Софии состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. Затем министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман.

Вопрос о будущем храма рассмотрит в начале июля Госсовет Турции.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 году собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.