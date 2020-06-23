"На ближайший период в санаториях забронировано еще 1,7 тысяч мест", — говорится в сообщении.

В настоящее время уже работают больше четверти санаториев — 34 из 124.

"Возобновили работу 34 санатория, на данный момент они приняли свыше 1 тысячи отдыхающих. Еще 32 здравницы завершают подготовку к открытию", — поясняется в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в здравницах Кавминвод было забронировано более 1,1 тысяч мест в 26 санаториях.

На Ставрополье с 1 июня в регионе разрешили начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризм и Роспотребнадзор.

Прием отдыхающих в санатории проводится только при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты выезда. Также необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Всего в регионе Кавказские Минеральные Воды насчитывается 124 санаторно-курортных организации.