"Если в период с 8 по 14 июня в крымской воздушной гавани приняли и отправили 442 рейса, то за неделю с 15 по 21 июня их количество возросло уже до 614. В прошедшую субботу аэропорт "Симферополь" обслужил 88 регулярных рейсов, что является рекордным с начала 2020 года показателем", — говорится в пресс-релизе.

По состоянию на 22 июня полеты в аэропорт "Симферополь" осуществляют 13 авиакомпаний по 36 направлениям. В июне маршрутная сеть вырастет до 46 направлений, число авиакомпаний — до 14. По сравнению с маем количество городов, с которыми аэропорт связывает Крым, увеличится в 4 раза.

Весной 2020 года из-за введенных противоэпидемических мер на фоне распространения нового типа коронавируса пассажиропоток в аэропорту "Симферополь" сократился в целом на 627 тыс. человек. Так, в мае он обслужил на 330 тыс. человек меньше, чем за этот же месяц в 2019 году, пассажиропоток упал на 90,2% по сравнению с показателями мая прошлого года, авиакомпании отменили более тысячи рейсов.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в 2018 году начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей. Пассажиропоток в 2019 году сохранился на уровне 2018 года — 5,14 млн человек.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России.