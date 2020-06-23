"На настоящий момент в Сочи открылась треть санаториев, а многие решили в ближайшее время не работать", — сказал агентству "Интерфакс-Юг" член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, гендиректор санаторно-курортного комплекса "Знание" Сочи Дмитрий Богданов во вторник.

Он отметил, что такие санатории, как "Русь", "Сочи", "Дагомыс" планируют открыться только осенью, в ряде сочинских санаториях сдвигаются сроки открытия, в том числе и в "Заполярье".

"Причина тотального неоткрытия санаториев Сочи — снятие брони и требования курортниками возврата оплаты путевок — из-за невозможности собрать справки на ковид и об эпидокружении", — подчеркнул Богданов.

По его словам, курортники жалуются на проблемы в оформлении справок в поликлиниках, куда необходимо прийти несколько раз и отстоять огромные очереди.

"Роспотребнадзор мотивирует все это обеспечением безопасности отдыхающих в санаториях. При этом другие отдыхающие едут в частный сектор и отели, где не требуются такие справки. По сути, идет выдавливание курортников из санаторного сектора в гостиничный, с большой угрозой распространения инфекции", — считает собеседник агентства.

По его словам, для открытия санаториям необходимо выполнить 130 пунктов требований Роспотребнадзора. Причем на федеральном уровне такие требования носят рекомендательный характер, а на местном — обязательный.

"Поэтому подавляющее большинство сочинских санаториев приняло решение не открываться в силу больших сложностей. Курортники не приезжают, а санатории несут убытки", — подчеркнул Богданов.

Между тем в социальных сетях все чаще стали появляться видео с очередями в службах размещения отелей Сочи. Комментируя это, курортники отмечают, что лучше один раз постоять в длинной очереди, нежели несколько раз сходить в поликлинику за справками об отсутствии коронавируса и благоприятном эпидокружении. При этом последняя справка, по их мнению, выдается формально.