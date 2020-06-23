«Система «все включено» является привлекательным вариантом как для российских гостей, так и для туристов из других стран и самой Турции. Сейчас нет речи о том, чтобы отменить эту систему. Благодаря принятым мерам и международной сертификации наши туристические объекты смогут предоставлять услуги по системе «все включено» в самых безопасных условиях», — сказал он.

По словам посла, шведские столы в отелях сохранятся, но на кухне постоянно будут проводиться санитарно-гигиенические проверки. Кроме того, гости не сами будут брать и накладывать себе еду, им будут подавать желаемые блюда.

«Кроме этих моментов принципы питания, которые составляют основу системы «все включено», не потерпят изменений», — заверил Самсар.

Он также сообщил, что в Турции введена сертификация отелей и других объектов, принимающих туристов, на соответствие нормам эпидемиологической и санитарной безопасности.

«Эпидемия, которая в определенной степени затронула все страны мира, повлияла на все сферы нашей жизни и заставила нас изменить привычный образ жизни. Тем не менее, фактом является то, что если принять необходимые меры предосторожности, то можно защитить себя от заражения. Мы в Турции в этом контексте приняли необходимые законодательные изменения, чтобы, начиная с аэропорта прибытия туристов, транспорт, на котором они будут передвигаться, отели, в которых они остановятся, и рестораны, в которые они пойдут, — во всех объектах были приняты меры в рамках борьбы с эпидемией. Все они будут проходить строгую проверку», — добавил дипломат.

По его словам, число случаев заражения в популярной у российских туристов Анталии сейчас снизилось до минимальных значений.