«Сейчас власти двух стран находятся в тесном контакте, чтобы в ближайшее время открыть авиасообщение, учитывая то, что ситуация с эпидемией находится под контролем в обеих странах и принимая во внимание приближение туристического сезона. Турецкая сторона предложила России начать авиасообщение 15 июля. Ждем ответа наших российских друзей», — сказал посол.

Он добавил, что на всех туристических объектах были приняты необходимые меры безопасности.

«Для нас превыше всего то, чтобы российским гостям было в этом отношении комфортно. Мы направили данные о проделанной работе в этой области России и для оценки на месте принятых мер пригласили посетить Турцию в ближайшее время делегацию, которая будет состоять из представителей соответствующих российских ведомств», — сообщил Самсар.

По его словам, в Турции запущена программа «Сертификации здорового туризма». В ее рамках все объекты, обслуживающие туристов – отели, рестораны транспортные компании и другие – должны получить сертификат, удостоверяющий санитарно-гигиеническую безопасность.

«Мы поделились с российскими властями информацией об этих мерах, которые охватывают все этапы пребывания туристов. Надеемся, что в ближайшее время мы получим положительный ответ на наши предложения и запустим в кратчайшие сроки авиасообщение между двумя странами», — добавил дипломат.