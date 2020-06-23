Как долго компания не продавала льготные билеты, в сообщении не уточняется. "Интерфакс" направил запрос в пресс-службу.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе до конца 2020 года.

Авиаперевозки из европейской части РФ на Дальний Восток, в Крым и Калининград субсидируются в рамках постановления №215. В 2020 году бюджет выделил на эти цели 5,8 млрд руб., из них 5 млрд руб. предназначались только дальневосточной программе. Как сообщала Росавиация, перевозки по спецтарифам собирались выполнять 14 компаний.

Программа действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.