"Санатории просят власти смягчить условия работы. Из-за жестких требований Роспотребнадзора большинство здравниц не могут начать сезон, а те немногие, что открылись, работают себе в убыток. В выигрышной ситуации сейчас гостиницы, требования к которым гораздо мягче, а также вообще бесконтрольный частный сектор", — сказала она.

В Сочи, по информации РСТ, несмотря на смягчение режима ограничений с 21 июня, здравницы открываются с большим трудом, туристам при заселении по-прежнему нужны справки об отсутствии COVID-19, как во время карантина.

"При этом частный сектор эти два месяца спокойно работал, принимая гостей без всяких справок. Туристов в Сочи очень много, в итоге цены на квартиры, дома, апарт-отели подскочили вдвое", — отметила Тюрина.

Она добавила, что у работающих сейчас санаториев загрузка очень низкая, они работают себе в убыток. "Мы ожидали, что как только начнут действовать гостиницы, будет послабление и для санаториев. Но этого не происходит. В итоге отели сейчас очень востребованы, мы видим, как буквально на глазах на них разгоняется спрос. Санатории же в июле будут загружены не более чем на 30%", — сказала Тюрина.

По ее словам, некоторые владельцы здравниц даже стали задумываться о перепрофилировании санаториев в пансионаты и гостиницы, если это будет возможно.

"Санатории терпят колоссальные убытки. За несколько месяцев отсутствия туристов некоторые из них задолжали путешественникам до 250 млн рублей. При этом максимальная прибыль в год для здравниц – 32 млн. Чтобы закрыть убытки, понадобится шесть лет", — отметила Тюрина.

Ситуация еще хуже для тех санаториев, которые не являются предприятиями малого и среднего бизнеса (штат – больше 100 человек), поскольку они не получили государственной поддержки.

"В Сочи, который живет за счет санаторно-курортного комплекса, до сих пор закрыто большинство здравниц, в том числе такие известные, как "Заполярье", "Русь". Некоторые не планируют открываться раньше ноября. Это сильнейший удар по экономике региона, что чревато социальными проблемами", — заметила эксперт.

В других российских регионах ситуация аналогичная – например, в Татарстане работают только 5% санаториев. Причем республика уже открыта для туристов, проводятся экскурсии, россияне из разных регионов приезжают без справок, но в здравницах им справка до сих пор нужна.

Она добавила, что туристы аннулировали 90% броней в санаториях, сделанных до пандемии, поскольку оказались не готовы к новым условиям отдыха в соответствии с жесткими требованиями Роспотребнадзора.

"Получилось, что самая готовая к борьбе с распространением коронавируса сфера, санаторно-курортная, несет больше всех потерь. Требования необходимо смягчать, сравнять их с гостиничными. Нужно переходить от работы в условиях карантина к выполнению обычных СанПинов, перестать требовать у туристов по две справки, отказаться от еженедельного тестирования персонала", — сказала Тюрина.

Она отметила, что в санаторном комплексе по всей стране 430 тыс. мест, а услугами отрасли ежегодно пользуются, 6,5 млн человек.