Количество взлетно-посадочных операций (ВПО) в мае составило 5,410 тыс., говорится в сообщении аэропорта.

За январь-май через "Шереметьево" перевезено 9,1 млн человек, включая детей до 2 лет, и выполнено 91,664 тыс. ВПО. Основной объем перевозок обеспечили "Аэрофлот", Nordwind, "Россия", Pegas Fly, Royal Flight и Air France.

За первые десять дней июня рост пассажиропотока по отношению к аналогичному периоду мая составил 220%, сообщил аэропорт. Это связано с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России, считают в "Шереметьево".

Другие аэропорты Московского авиаузла — "Домодедово" и "Внуково" — пока не отчитывались о перевозках за прошлый месяц.