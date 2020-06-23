"Экскурсии и прогулки на теплоходах (...) будут проходить с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции: ограничение по числу человек на корабле, санитарная обработка и термометрия при входе на борт", — говорится в сообщении.

Все теплоходы прошли обязательную процедуру проверки в Речном регистре России и Транспортной прокуратуре Тюмени.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до конца этой недели, между тем с 22 июня в регионе открылись парки, скверы, летние веранды, 25 июня начнут работу торговые центры.

По данным на вторник, в области зарегистрировано свыше 2,6 тыс. случаев коронавиурсной инфекции.