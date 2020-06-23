"Работа Визит-центра заповедника и музея Природы возобновляется с использованием сотрудниками заповедника и посетителями средств защиты органов дыхания и соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров", — говорится в сообщении.

Посетить музей Природы и Визит-центр смогут не более 10 человек одновременно. Экскурсии по территории заповедника проводятся исключительно для частных групп.

Окский государственный природный заповедник расположен в центральной части европейской территории России, занимает северную часть Рязанской области (Спасский и Спас-Клепиковский районы), в среднем течении р. Оки, в 100 км от Рязани и в 300 км от Москвы.

Сначала заповедник назывался "Окский государственный выхухолевый", так как основной целью его создания было сохранение и увеличение численности русской выхухоли. В настоящее время заповедник сохраняет природные комплексы, типичные для Мещерской низменности, изучает естественное течение природных процессов и явлений, проводит фоновый мониторинг среды.