"20 июня 2020 года 38-летний мужчина обратился к индивидуальному предпринимателю за платной услугой по катанию на параплане. Между тем, во время планирования произошел загиб крыла параплана и его крушение на склон горы Роза Пик. В результате происшествия 38-летний мужчина и 34-летний инструктор, находившийся с ним в тандеме, получили телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение", — говорится в сообщении следственного отдела по Адлерскому району города Сочи.

В пресс-службе курорта "Роза Хутор" информацию подтвердили. "Данную услугу компания-партнер предоставляет туристам с 2016 года", — прокомментировали там.

Между тем, в социальных сетях появилась информация, что один из пострадавших получил тяжелые травмы.