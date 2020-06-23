«Основной проблемой привлечения туристов в наш регион всегда была высокая стоимость авиаперелета. Благодаря этой программе удалось снизить цены в два раза. Сейчас от 52 300 рублей можно купить тур на двоих", — сказал он на онлайн-пресс-конференции.

Туроператор Anex Tour 19 июля запускает чартерную программу из Москвы в Абакан на рейсах авиакомпании Azur Air. Всего запланировано восемь еженедельных рейсов. В стоимость пакетных туров входят перелет, проживание, а на месте можно выбрать экскурсии.

Коновалов отметил, что отдых в Хакасии очень разнообразен. "Для большинства россиян это уникальная возможность познакомиться с ранее не изведанным регионом, его историей, культурой, причем она мировая, тысячелетняя, ни в чем не уступает Древнему Египту, Древней Греции. У нас сочетаются горы, озера, степи, есть интересные индустриальные объекты – как Саяно-Шушенская ГЭС. И мы можем предложить вариант не только летнего отдыха, зимний – еще лучше", — сообщил он.

Глава республики подчеркнул, что еще в начале года была принята стратегия социально-экономического развития региона, важной частью которой стал туризм.

"Нам очень важно, что мы смогли войти в федеральный проект по развитию туризма. На республиканской власти и наших предпринимателях лежит большая ответственность, мы хотим показать качественный уровень сервиса. Была проведена большая работа по подготовке средств размещения, хотя ряд из них в программу не попал, "не дотянули". Мы работаем над улучшением инфраструктуры, выдаем гранты предпринимателям", — заключил он.

Глава Ростуризм Зарина Догузова добавила, что задача ее ведомства – расширить для россиян возможности отдыха в своей стране.

"При подготовке к сезону у нас стояла задача — дать возможность россиянам комфортно, безопасно и доступно отдохнуть в нашей стране. Понятно, что Крым, Краснодарский край традиционно пользуются популярностью, так как это море, пляжный отдых. Но мы исходили из того, что многие после долгого карантина захотят уединения с природой, экзотики, необычного отдыха. Для них мы разработали новые направления путешествий по России", — рассказала она.

"Хакасия – самое сердце Сибири, один из самых солнечных регионов нашей страны, там только озер 500 штук. Можно заниматься трекингом, хайкингом, альпинизмом, много возможностей для отдыха и оздоровления. Уверена, что проект будет успешным", — добавила Догузова.

Представитель Anex Tour Яна Муромова подчеркнула, что анонсированное Ростуризмом субсидирование чартерных программ по российским регионам дало туроператору дополнительную мотивацию для создания турпродукта по доступным для россиян ценам.