«Если с июля по сентябрь предполагается один борт в неделю, то получится, что около 2 тыс. туристов смогут посетить Хакасию в рамках чартерной программы туроператора Anex Tour. Если будет турпоток и спрос будет, можно подумать над тем, чтобы поставить два борта в неделю», — сказала она на пресс-конференции.

Догузова подчеркнула, что даже если сейчас цифры не выглядят впечатляющими, подобные программы формируют на направлении устойчивый спрос.

«Когда бизнес понимает, что у него есть пусть небольшой, но гарантированный поток. Как правило, с такого потока начиналось развитие больших направлений, таких как Турция. Приход туроператора сразу взбодрил бизнес, гостиницы начали шевелиться, думать, что улучшить. То есть, запускается процесс, который в какой-то момент становится необратимым. Наша задача – сформировать устойчивый поток, которй даст толчок бизнесу дальше развиваться», — сказала она.

Как отметила заместитель генерального директора туроператора Anex Tour Россия Яна Муромова, первый рейс авиакомпании AZUR air отправится из Москвы в Абакан 19 июля, на нем продано уже 30% мест. «У нас еще месяц, чтобы его заполнить. Но мы ожидаем, что загрузка будет не менее 90%», — сказала она.

Всего запланировано восемь рейсов с 19 июля по 8 сентября. Туроператор планирует предлагать недельный отдых на озерах Хакасии по цене от 26 тыс. рублей на человека. Средняя цена отдыха составит 62 тыс. рублей на двоих, еще на 10 тыс. дороже обойдутся экскурсионные туры.

«Для развития внутреннего рынка необходимо соотношение целого комплекса факторов. В первую очередь, это взаимодействие, а также помощь и поддержка Ростуризма. Субсидирование – это дополнительная мотивация двигаться дальше и делать турпродукт более доступным по цене для каждого жителя России. В целом, стоит отметить, что 50% успеха – это административный ресурс», — считает представитель Anex Tour.

По словам Муромовой, в начале довольно сложно было договориться с турбизнесом Хакасии и объяснить, зачем крупный международный туроператор продвигает внутрироссийское направление.

«Хакасия для нас – не альтернатива зарубежным турам, это самостоятельное направление, у которого всегда будет свой турист. У нас очень серьезные планы на зимний сезон. И мы серьезно рассматриваем возможность инвестиций в санаторий «Шира». Сейчас там номерной фонд рассчитан на 800 человек, и если такую территорию преобразовать в санаторно-курортную площадку, но с уровнем гостиницы 5* в Турции, то для региона это потенциальная заполняемость в течение всего года», — сказала она.

Муромова добавила, что благодаря карантину и закрытию границ у международных туроператоров появилась возможность углубиться во внутренний туризм.

«В международном туризме обычно мы планируем пакетную программу, занимаемся продвижением и продажей. Принимает туристов принимающая компания. А здесь за нас эту работу никто не сделает. У нас появилась возможность всю практику международного взаимодействия со странами применить во внутреннем регионе. Этот способ полной вовлеченности и погружения в продвижение одного региона показывает, насколько это может быть эффективно. Я знаю, что есть заинтересованность в этом со стороны и других, соседних регионов», — добавила эксперт.