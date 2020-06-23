"По предварительной информации из субъектов РФ, более 33 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей готовы начать свою деятельность в летний период, что составляет 74%", — сказал Грибов во вторник на прошедшем в режиме видеоконференции заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Он сообщил, что в 2020 году для организации отдыха и оздоровления детей "планировалось открыть более 45 тыс. организаций, из которых около 2300 составляют стационарные загородные организации".

"Но, к сожалению, в полном объёме, исходя из ситуации, запустить по всем параметрам летнюю кампанию не удаётся", — уточнил Грибов.

Замминистра отметил, что в соответствии с поручением вице-премьера Татьяны Голиковой, открытие летней кампании детского отдыха планируется с 1 июля, с учетом обстановки в каждом регионе. Для организации отдыха будут задействованы лагеря всех типов: стационарные закрытые и школьные лагеря с дневным пребыванием детей.

"Особое внимание будет уделяться вопросам медицинского наблюдения детей. В целях обеспечения безопасного детского отдыха в этом году Роспотребнадзором были утверждены методические рекомендации по организации работы организации отдыха и оздоровления детей в условиях риска распространения коронавирусной инфекции", — сказал Грибов.

Он также сообщил, что, исходя из рекомендаций опершатабов, летняя кампания по организации детского отдыха уже началась в шести регионах РФ, в том числе на Сахалине, в Красноярском крае, на Чукотке и в Иркутской области.

16 июня директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев сообщил, что в России обычно летом открывается свыше 40 тыс. детских оздоровительных учреждений, однако в этом году в связи с COVID-19 их откроется на порядок меньше. "В 2020 году их будет на порядок меньше. С 1 июля более 5-7 тысяч детских учреждений откроются", — сказал он на пресс-конференции.

Еникеев также сообщил, что почти в 500 детских оздоровительных учреждениях по всей России были обнаружены нарушения пожарной безопасности.