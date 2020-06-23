"Обращение губернатора Антона Алиханова в Минтранс по вопросу возобновления пассажирского транзита через Литву и Белоруссию нашло понимание. В первых числах июля "РЖД" назначит первые поезда в Москву и Санкт-Петербург. В настоящее время идет согласование организационных вопросов с Литвой и Белоруссией", — рассказали в штабе.

Как сообщалось, с 19 марта 2020 года на неопределенное время в связи с коронавирусом Литва ужесточила правила для пассажиров транзитных поездов из Калининграда. Затем транзит был остановлен. Также было остановлено и движение частных легковых автомашин. Грузовой железнодорожный и автомобильный транзит не прекращался.