Средства пойдут на пополнение оборотных средств и общекорпоративные цели.

Согласно отчетности "Аэрофлота", в I квартале 2020 г. объем кредитов и займов компании подскочил в три раза к началу году, до 46,4 млрд руб. В январе-марте компания привлекла 2,7 млрд руб. в Совкомбанке, 3,5 млрд руб. — в Россельхозбанке, 5 млрд руб. — в Газпромбанке, 7 млрд руб. — в Альфа-банке, 1 млрд руб. — в банке "Интеза", 6 млрд руб. — в ВБРР, 3,8 млрд руб. — в Росбанке, 6 млрд руб. — в Связь-банке.

В апреле-мае компания привлекла кредиты еще на 36,7 млрд руб., а также реструктурировала кредит Альфа-банка на 7 млрд руб., гооврится в отчетности. Больше всего "Аэрофлот" получил в рамках соглашений со Сбербанком, Россельхозбанком и СМП Банком — всего 24,8 млрд руб.