"С 1 июля разрешена деятельность, которая ранее была приостановлена, по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях, деятельность в области демонстрации кинофильмов, деятельность санаторно-курортных организаций, в области искусства, спорта, отдыха и развлечений, а также физкультурно-оздоровительная", — сообщила руководитель аппарата совета министров Крыма Ольга Дугаренко на заседании правительства республики во вторник.

По ее словам, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, выезды детских групп за пределы полуострова, работу хостелов, организацию конференций и выставок. Обязательным остается помещение в обсерватор для прибывающих из-за границы.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей уже отменена, 95% предприятий вернулись к работе. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 623 человек, 22 пациента умерли.

Курортный сезон в Крыму запускается поэтапно. Сначала, с 15 июня, отели и санатории открыли исключительно для местных жителей. На втором этапе, с 1 июля, они смогут принимать туристов из других регионов России.