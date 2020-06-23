По ее словам, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, выезды детских групп за пределы полуострова, работу хостелов, организацию конференций и выставок. Обязательным остается помещение в обсерватор для прибывающих из-за границы.
В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей уже отменена, 95% предприятий вернулись к работе. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 623 человек, 22 пациента умерли.
Курортный сезон в Крыму запускается поэтапно. Сначала, с 15 июня, отели и санатории открыли исключительно для местных жителей. На втором этапе, с 1 июля, они смогут принимать туристов из других регионов России.