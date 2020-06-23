В мае 2020 года в Турцию приехало 964 россиянина, хотя год назад страна приняла 963,4 тыс. российских гостей. Таким образом, турпоток упал на 99,9%. Больше всего в мае приехало путешественников из Болгарии – 6,8 тыс. человек, Грузии – 3 тыс., Украины – 2,3 тыс., Румынии – почти 2 тыс. и Сербии – 1,9 тыс. Всего страну посетили 29,8 тыс. иностранных гостей.

В период с января по май Турция приняла 4,3 млн зарубежных туристов. Россияне вошли в топ-4 – 318 тыс. человек (-80% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее). Больше всего гостей приехало из Болгарии (406,2 тыс.), Германии (357 тыс.) и Грузии (332,7 тыс.).

Самыми популярными местами в Турции у путешественников были Стамбул, Эдирне, Анталья, Артвин и Анкара.