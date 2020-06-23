В частности, с 23 июня свою работу возобновляют санаторно-курортные учреждения, которые работают по программе реабилитации лиц, переболевших коронавирусом.

По информации врио руководителя управления регионального Роспотребнадзора Павла Колесника, в Ивановской области четыре организации разработали подобные восстановительные программы. Работа санаториев будет осуществляться в соответствии с жесткими требованиями безопасности к организации питания, посещению мест массового пребывания. Поэтапное открытие санаторно-курортных организаций позволит оценить возможность возобновления деятельности других учреждений этого профиля, отметил главный санврач региона.

Кроме того, в регионе будут подготовлены рекомендации для приема туристов, прибывающих на теплоходах.

"К сожалению, в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в регионе не позволяет без ограничений принимать туристов. Поэтому сейчас рассматривается вопрос об ограничении стоянки таких судов и об ограничении высадки туристов", — сказал Колесник.

Он пояснил, что о прекращении навигации речь не идет, суда беспрепятственно могут следовать по акваториям водных объектов Ивановской области.