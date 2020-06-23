"По решению организаторов соревнование по копке могил на скорость, которое планировалось провести во Владивостоке, переносится в Омск, на конец августа 2020", — сообщают организаторы.

По их мнению, необычный конкурс может "поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг".

Жюри будет оценивать результаты по нескольким критериям.

"Выкопанная яма должна соответствовать заданным параметрам: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Кроме того, будет оцениваться аккуратность проделанной работы. Самое интересное, что измерительным прибором для жюри будет служить настоящий гроб, который по условиям должен войти с могилу с первого раза", — сказано в сообщении.

Отмечается, что принять участие в соревновании может любой желающий.